شاهد.. بلقيس عن “تعالى نشوف”: ” تظاهرة انتقامية نسائية”!

اعترفت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس أن دخولها سوق الأغنية المغربية لأول مرة كانت خطوة جريئة نظرا لقوة المنافسة.

وأوضحت بلقيس، في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” أنها درست الخطوة لأكثر من سنة، وشبهت فكرة الأغنية بمظاهرة انتقامية نسائية، على رأسها فتاة تعاني من مشاكل عاطفية مع شخص ينتقص من قدرها، ورسالتها له “انظر كيف صرت بعدك”.

كانت بلقيس قد أطلقت أغنيتها “تعالى تشوف” قبل يومين على قناتها بموقع يوتيوب، وحصدت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

أغنية “تعالى تشوف” من كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبد الرفيع عبديوي.