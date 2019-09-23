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شاهد.. بلقيس للسعوديين: “رجالكم رجال ونسائكم من اجمل نساء الارض”

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بلقيس

بلقيس

أحيت الفنانة اليمنية الاماراتية حفلا غنائيا بالقصيم ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي 89.

وبدأت بلقيس فقرتها بغناء النشيد الوطني مع الجمهور وأشعلت الأجواء فور صعودها للمسرح إلى نهاية الحفل، وقدمت مجموعة من أغانيها الخليجية المميزة وسط تفاعل كبير مع الجمهور.

وحرصت بلقيس على توجيه التهنئة للجمهور باليوم الوطني وقالت إنه بينها وبين السعودية خبيئة لا يعلمها إلا الله وتحب السعوديين بدون أسباب إلى ان عاشت في السعودية منذ 3 سنوات وقالت “ليس تملقا بس صدق رجالكم رجال وحريمكم من اجمل نساء الارض هذه حقيقة لا يستطيع احد ان ينكرها”.

وطلبت بلقيس من شركة روتانا في نهاية الحفل بتنظيم حفل آخر لها في القصيم بسبب سعادتها الكبيرة بهذا الحفل.

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