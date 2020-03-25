شاهد.. بلقيس وزوجها في جلسة تمارين ثنائية من الحجر المنزلي

نشرت الفنانة اليمنية الاماراتية بلقيس فتحي مقطع فيديو لجلسة تمارين رياضية ثنائية برفقة زوجها سلطان عبداللطيف لحث متابعيها على الاستمرار في ممارسة الرياضة في فترة العزل المنزلي.

ونشرت بلقيس مقطع الفيديو التعليمي عبر حسابها على تطبيق “تيك توك”، وعلقت عليه بقولها: “فعاليات الحجر المنزلي 😆❤️ مافي جيم؟! مو مشكلة 👍🏼 . . خليك بالبيت وتمرن بالموجود المهم ما تخسر لياقتك ولا يزيد وزنك 👊🏼💪🏼 . . منشن الرياضيين”.

كانت الفنانة الإماراتية قد ظهرت في مقطع سابق، حيث قدمت لمتابعيها بعض النصائح لمقاومة مرض عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث طالبت جمهورها بالتوقف عن المصافحة باليد، واستبدال التحية باستخدام الكوع، وأشارت إلى ضرورة غسل اليد جيداً بالصابون وليس بالماء فقط، وكطالبت أيضاً بإلقاء المناديل بعد العطس في سلة المهملات، وعدم التخلص منها في الأرض، مع ضرورة العطس ووضع منطقة الكوع أمام الفم بدلاً من استخدام المناديل للتغطية.

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