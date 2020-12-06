شاركت الناشطة السعودية هند القحطاني مقطع فيديو من حفل اقامته ابنتها رؤى مع صديقاتها وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويرصد الفيديو رقص ابنة هند القحطاني مع صديقاتها على انغام بعض الاغاني العربية فيما يبدو انه احتفالا بعيد ميلادها .

وتظهر هند القحطاني في الفيديو وهي تشاهد رقص ابنها وصديقتيها وتصفق لهن كما طلبت من ابنها معتز المشاركة في التصفيق.

يذكر ان ناشطون كانوا قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو لهند القحطاني تحدثت فيها عن موقفها من موقفها من شرب الخمر قائلة: “ان الواحد يشرب وينبسط انا مني ضد كل انسان حر واذا الشخص يساوي شيء ولا يخالف القانون انا منى ضد”.

وقد اثار هذا المقطع غضب بعض الناشطين والذين دعوا الى مقاطعة اعلانتها على تطبيق سناب شات على اعتبار انها تحرض على شرب الخمور.

المنحلة #هند_القحطاني تحرض على شرب الخمر والمثلية وكل مايغضب الله عز وجل ومن هذا المنطلق نصرة لديننا الاسلامي وحماية لِمجتمعنا وابنائنا من افكار المنحلة خلقاً واخلاقاً ارجو مقاطعة الشركات #السعودية التي تعلن عندها



وامل التفاعل مع هذا التاق #مقاطعه_اعلانات_هند_القحطاني pic.twitter.com/YaS0KDahUa — سواح(مجموعة انسان) (@2030Swah) December 5, 2020