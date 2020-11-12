نشر الفنان ” أحمد الفيشاوي ” مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من احتفاله بعيد ميلاده الأربعين الذي وافق يوم 11 من نوفمبر .

وظهر أحمد الفيشاوي في الصور غير ضاحكا مشيرا إلى السبب في ذلك في تعليقه عليها لدخوله سن الأربعين فقال : ” أنا مدخلتش الأربعين لأ الأربعين هي اللي دخلت عليا .. شكراً لعائلتي أنهم شادوني بالعافيه للقعدة دي ” .

وشارك أحمد الفيشاوي احتفاله بعيد ميلاده كما ظهر في الصور كلا من والدته الفنانة ” سمية الألفي ” وشقيقه عمر وزوجته نادية الكامل إلى جانب بعض المقربين .