قامت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بتصرف مفاجىء، خلال حلولها ضيفه على الإعلامية إيناس الدغيدي، في حلقة الامس برنامج شيخ الحارة والجريئة، والذي يعرض يوميا في رمضان، عبر قناة القاهرة والناس حيث خلعت باروكتها على الهواء.

فبعد ان اتهمها “شيخ الحارة” بالكذب في موضوع اجرائها عمليات تجميل، أكدت بوسي شلبي انها لم تخضع لأي عمليات تجميل وبعد ان تحداها في أنها تضع باروكة قامت بخلعها على الهواء قائلة “انت مش قدي يا شيخ الحارة فاكر حتخوفني قدام الناس اني لابسة باروكة أنا قلعتها لأبلة فاهيتا وهأقلعها لك ومش سألبسها ثاني”.

كما وجهت المصرية بوسي شلبي رسالة إلى الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، عبرت فيها عن افتقادها لها بسبب قوة العلاقة التي كانت تجمعهما وقالت : “وحشتيني وافتقدك أوي وواحشني سؤالك عني” وأضافت باكية: “كانت تعوضني عن أمي وأختي”.

وأجهشت على الهواء لفقدانها زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز، قائلة: “روحي راحت من بعد ما أنت روحت وأمنية حياتي أشوفك.. ومن ساعة ما مات وأنا تعبانة ومش سعيدة وأمنية حياتي أموت وأجيلك وحشتني”.

ووجهت شلبي، سؤالا إلى المخرجة إيناس الدغيدي، قائلة “جوزي طلب إيدك زمان؟”، وردت الدغيدي، قائلة: “نجلاء فتحي كانت عايزة تجوزه ليا وندمت أني متجوزتوش”.