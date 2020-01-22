شاهد.. “بيبي عبد المحسن” مشهورة سناب شات تثير الجدل بحديثها عن صديقتها المتزوجة !

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع مصور لمشهورة تطبيق الفيديو ” سناب شات ” بيبي عبد المحسن ، تتحدث فيه عن صديقتها المتزوجة، حيث قالت ” يا صديقتي المتزوجة الزواج مو إنجاز ولا تدعيلي بولد الحلال ولكن أدعيلي أني أصير غنية وناجحة” ، وأثار المقطع ردود فعل واسعة ومتباينة بين المغردين .

ووفقا للفيديو المتداول ظهرت مشهورة سناب شات تتحدث عن التغييرات الكبيرة على سلوك الفتاة التي تتزوج وقالت ” دائما اللي تتزوج تصبغ شعرها أشقر ” وتابعت ” أتذكر صديقتي من زمان قبل 10 سنين ، ما أنسى كلماتها لما أتزوجت كانت تقول ياللا بيبي متى تمشي فيكي الدنيا وتتزوجين ” .

وأكدت مشهورة سناب شات أن زوج صديقتها أصبح محور حديثها في أي موضوع تتكلم فيه وقالت ” مرة سألتها تحبين القهوة التركي ولا الفرنساوي لترد صديقتي، والله زوجي يحب التركي بس أنا أبي الفرنسية” ، لتتابع مستغربة “أيش فيكي؟”.

وتابعت ” صديقتي ذهبت لأداء العمرة وقالت لي ، والله عملت عمرة ويا زوجي ودعيلتك ربنا يرزقك بابن الحلال ” لترد المشهورة منفعلة ” أدعيلي أني أصير غنية وناجحة وأيش يعمل بيا ابن الحلال لو كانت فاشلة وقاعدة في البيت الزواج مو إنجاز ” فيما تباينت ردود فعل المغردين حيث كتب مغرد ” هذه حجة العوانس ” وتابع آخر ” نعم إنجاز ولها الحق تفتخر بنجاح إنجازها سنه الله في خلقه جميعا” بينما علق مغرد وكتب ” أنا معها بكل شيء إلا في آخر نقطة يوم تقول لي ليش تدعيلي بالزواج”.