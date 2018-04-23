شاهد بيونسيه وشقيقتها تسقطان على المسرح أمام الملأ.. وتتداركان الموقف بأسلوبٍ طريفٍ

أحيت النجمة العالمية بيونسيه – 36 عاماً – حفلها الثاني في مهرجان كوتشيلا في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وقدّمت النجمة عروضاً استثائية أبهرت بها الجمهور، تماماً كعرضها الأيقوني الذي قدّمته في أسبوع كوتشيلا الأول. وطرأ اختلاف بسيط على أداء بيونسيه الأخير، وهو سقوطها غير المُتوقع بينما كانت تؤدّي إحدى الرّقصات، فكان من المُفترض أن تحمل شقيقتها صولانج التي شاركتها الغناء، لكنّها فقدت توازنها، وسقطت الشقيقتان على الأرض، لكن سُرعان ما تداركتا الموقف بأسلوبٍ طريفٍ واحترافي، وعادتا فوراً لاستكمال العرض وكأنّ شيئاً لم يكن.

أمّا على صعيد الإطلالات، بدّلت والدة بلو آيفي، وسير ورومي إطلالاتها أكثر من مرّة خلال العرض، فأطلقته برداء وتاج الفراعنة، من ثمّ ارتدت “بودي سوت” فضّيا من توقيع علامة بالمين، إلى جانب عضوتي فرقتها السابقة Destiny’s Child، كيلي رولاند وميشيل ويليامز. وفي أثناء الحفل، شارك نجم الراب العالمي “جاي زي” زوجته بيونسيه الغناء في إحدى الفقرات، ارتدت خلالها بلوزة طويلة لونها خمري وانتعلت معها حذاء برقبة طويلة، ومن ثمّ بدّلت إطلالتها بتي شيرت وردي وهوت شورت أزرق. يُذكر أنّ أداء بيونسيه في مهرجان كوتشيلا لقي إعجاباً لا مثيل له، ليس فقط من قبل الجماهير، بل من قبل أشهر نجوم الغناء العالميين، أمثال أديل وريهانا التي حضرت عرضي بيونسيه مُباشرةً من مسرح كوتشيلا