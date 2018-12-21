شاهد.. تامر امين مهاجما فيفي عبده: “اسمها عطيات..ووصلت من العمر أرذله”

هاجم الاعلامي المصري تامر أمين مواطنته الفنانة فيفي عبده وذلك عبد اعلانها عودتها للرقص مجددا.

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كانت فيفي عبده أقامت مؤتمرا صحفيا لتعلن من خلاله إنها ستعود للرقص مرة أخرى، وقالت: “لم أعتزل الرقص ولن أعتزله، وقراري بالعودة جاء بعد مطالبات كثيرة من الجمهور لعودتي لإحياء الحفلات، وكذلك بناء على نسبة مشاهدات فيديوهاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي (كسرت الدنيا)”.

تامر أمين أبدى استيائه الشديد من تصريحات فيفي عبده خصوصا التي قالت فيها: طول ما فيا نفس سأظل أرقص، وقال الإعلامي في حلقة برنامجه “آخر النهار” إنه كان يتوقع ان تقول مثلا أنها ستظل تقوم بأعمال الخير بدلا من أن تظل ترقص.

وأضاف تامر أمين أنه ينتقد الفعل وليس الفاعل، أو يقتل المرض وليس المريض، فهو لا يهاجم فيفي عبده بشخصها ولكن بتصرفاتها.

وقال تامر: عطيات.. هذا اسم فيفي عبده الحقيقي، ولا أعرف كيف تفكر! هل من الممكن أي يعبث الشيطان بعقول الناس ليسيروا في طريق الخطأ وبلا رجعة!

وتساءل تامر مستنكرا: ما المفروض أن تفعله سيدة في الـ65 من عمرها، لقد وصلت من العمر أرذله! هل من المفروض أن تفكر في الدينا و”الهشك بشك” أم تفكر في آخرتها!

وأضاف مقدم برنامج “أخر النهار”: فيفي عبده تفتخر بأن الراقصات الأجنبيات يتعلمن الرقص منها، وتقول إن شاكيرا تعلمت الرقص من سيديهاتها.. ما هذا الفخر!

وقال تامر أمين: المفروض أن تحمد الله أنها بصحتها وتفكر في الأيام المقبلة وتنسى ما فعلته في الماضي وأن تقول لنفسها “اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني” ولكن للأسف اللي جاي “حمادة بالنعناع”.

الحقيقة أنا لست غاضبا منها أنا “زعلان” عليها، ربنا هو الذي سوف يحاسبها.