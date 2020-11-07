احتفلت الفنانة هنادي مهنى بزفافها على الفنان أحمد خالد صالح مساء الجمعة 6 نوفمبر، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء، وعدد من نجوم الفن في مصر.

وقد أحيا حفل الزفاف عدد من الفنانين كان منهم النجم تامر حسني والذي قام بغناء أغنيته الجديدة “ما بطلناش إحساس”.

كما شارك المطرب حكيم في العناء في حفل زفافهما مثلما يظهر في فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك الفنان الشعبي عمر كمال مقاطع فيديو من الحفل حيث ظهر مع المغني حسن شاكوش وهما يغنيان مع العروسين أشهر اغانيهما.

وقد ظهرت هنادي مهنا في المقاطع المتداولة من حفل زفافها بإطلالة متميزة من خلال فستان طويل وفضفاض، عمل على تصميمه مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، وتميز بأنه مزين بنقوش لامعة ودون أكمام، مع تسريحة شعر انسيابية مزودة ببعض التموجات.

ونالت إطلالة هنادي مهنا ردود فعل إيجابية مؤكدين أن الفستان مميز ولم يتوقعوا أن تظهر بهكذا إطلالة وسط إشادة كبيرة بالتصميم، بينما تطرق البعض إلى أن هنادي مهنا تتمتع بجمال زاد من قيمة الفستان بشكل كبير واصفين إطلالتها بالملكية.

وأكملت هنادي مهنا أناقة الفستان باختيار طرحة زفاف مزينة بالتطريز نفسه الذي كان على الفستان، بينما تركت شعرها منسدلًا أسفلها، كما اعتمدت مكياجًا قويًا؛ إذ ركزت على رسمة العيون السموكي، مع الألوان الترابية.