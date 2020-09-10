تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان المصري ” تامر حسني ” وهو يرقص على أغنية ” بالبنط العريض ” للفنان الإماراتي ” حسين الجسمي ” .

حيث يظهر تامر حسني في مقطع الفيديو أثناء وجوده داخل أحد المطاعم ويلتقط صورة جماعية مع العمال الموجودين به ثم يبدأون بالرقص على الأغنية عند مقطع ” لقيت الطبطبة ” ليشاركهم الرقص والغناء .

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من المتابعين الذين وصفوا تصرف تامر حسني ب ” المتواضع ” .. كما طالبه البعض بعمل دويتو غنائي مع الفنان حسين الجسمي يجمع بين اللهجة الخليجية والمصرية .

فجاءت التعليقات مثل : ” ما أروعه هاد الفنان نحبه كتير في الإمارات ” و ” رائع تامر حسني دائما يشارك جمهوره بكل حب ” و ” ياريت تامر يعمل دويتو مع الجسمي كتير هيكسر الدنيا ” .