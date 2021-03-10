انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الفنان المصري تامر حسني وهو يرقص مع زوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل في احدث ظهور للثنائي الشهير.

ويبدو ان تامر حسني وبسمة بوسيل ارادا التأكيد مرة جديدة على انهما طويا صفحة الخلاف الاخير الذي نشب بينهما وشغل معجبي الفنان الشهير على مواقع التواصل في العالم العربي.

وكان كل من تامر وبسمة قد نشرا على صفحاتهما فيديوهات قصيرة من المناسبة التي حضراها والتي رقصا بها وبديا مستمتعين بالحضور مع بعضهما.

ورغم الرومانسية الواضحة بين تامر وبسمة غير ان العديد من المتابعين لم يقتنعوا حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “طبيعي شو بدوهم يعملو وهما شايفين الجولات شغالة تصوير” و “واضح التصنع”

يذكر ان بسمة بوسيل، كانت قد أعلنت قبل أشهر عن انفصالها عن زوجها تامر حسني قبل ان يصالحها في رسالة ايضاً واعلن انتهاء الخلاف الذي قيل لاحقاً انه بسبب فنانة.