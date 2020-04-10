تشارك الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها، سواءا على تطبيق “تيك توك” او “انستغرام”، يومياتها في العزل المنزلي حيث تتراواح نشاطاتها بين الرقص والطبخ والرياضة.
وكانت نسرين قد نشرت مؤخرا فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على انغام اغنية “Savage” وعلقت كاتبة: “الرقص رياضة و بيرفع المعنويات .. تحدي الرقص”.
من ناحية أخرى، خطفت نسرين طافش الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها بفستان طويل أصفر اللون.
شنو هذه الاصطلاحات ؟؟ بتقلك الرقص يرفع المعنويات هههههههههههههههههههه شنو تقصد بالمعنويات ؟ هههههههههههههههه ما صدقت اخلص من كلمة كسكس هههههههههههههههههه طلعت الهز يرفع البتاع ههههههههههههههههه هو اكيد يرفع وبلا شك ههههههههههههههههههههه اودي وجهي وين من بني انكلو ساكسون ، والثانية المغربية بتقول اعمل الكسكس ببلبولة البخار ههههههههههههههههههه والا يصير ناشف ويحتاج فرك ههههههههههههههههههههههه كل عبارة تصدم عشائر الفرات الأوسط وصولا لقبائل نجد واليمن وبني يعرب هههههههههههههههههههههه متى يرفعون حظر التجول والذهاب للتايمزو ؟ ههههههههههههههه حتى الواحد يرمي نفسه بالشط ههههههههههههههههههه من الكلمات الاباحية هذه ، هههههههههههههههههه وانا اول ما استعملت كلمة نوكاح في نورت ، منعوني ثلاثة أسابيع من التعليق ، الا ان افهمتهم انه كلمة وردت في القران الكريم وليس بالضرورة تعني العملية الجنسية هههههههههههههههههه وانه العرب كانوا يستعملوها لاشياء اخرى فيقولون نكح النعاس عينه ، يعني يريد ينام ، ونكح الارض المطر اي خالطها ، ونكح الباب بيده اي طرقه !!! يعني كلمة نوكاح لها مخارج لغوية عديدة ، ههههههههههههههه اما عبارة كسكس وعليه بلبولة وحتى لا ينشف ويحتاج لفرك وهز يرفع البتاع ههههههههههههههههه لا سامحونا هذا اكبر من طاقتي على سماعه هههههههههههههههههههه
ماذا تقول أنت؟