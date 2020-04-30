بعد الشائعات المتداولة مؤخرًا التي تفيد بوجود علاقة عاطفية بينه وبين المطربة اللبنانية “نوال الزغبي” ؛ كشفت تحقيقات صحفية عن صورة مسربة لـ حبيبة النجم اللبنانى “وائل كفوري” الجديدة ؛ ورصدت تلك التحقيقات تفاصيل من علاقتهما العاطفية وصرحت عن موعد الزفاف المتوقع، وجاء ذلك بعد بضعة أشهر من طلاقه من “أنجيلا بشارة” والدة ابنته.

كما تم الكشف عن بعض اللقطات التى توضح هوية حبيبة كفوري الجديدة، وهي شابة لبنانية تُدعي “شانا عبود” من عكار، حيث بدأت علاقتهما منذ انفصاله عن زوجته أنجيلا بشارة،و من المرجح أن يتم زواجهما خلال فصل الصيف المقبل، وذلك بحسب تقارير أحد المواقع الإخبارية اللبنانية.

وبالدخول في تفاصيل عن حياة النجم وائل كفوري العاطفية والأسرية ، نجد أنه تزوج من أنجيلا جورج بشارة في اواخر يناير عام 2011 مدنيا في قبرص بعد شائعات عدة طالت زواجهما موضحاً أنه تزوج سراً لأنه تربى على الخصوصية، وقال إنه لهذا السبب لا يظهر زوجته في وسائل الإعلام بالإضافة إلى إنها هي نفسها لا تحب الظهور. رزقا بابنتهما الأولى واسماها “ميشيل” بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق في 14 سبتمبر 2014 أشيع بعدها خبر طلاقه عام 2013 لكن وائل ومدير أعماله قاما بنفي الخبر حيث استغلّ لحظة استلامه جائزة “الموريكس دور” كأفضل فنان لبناني وبوجود عدد كبير من الوسائل الإعلامية للإعلان عن إهداء الجائزة إلى زوجته وابنته، وفي اكتوبر 2014 اشيع خبر انفصاله عن زوجته، بعد ارتباطه بعلاقة حب وطيدة مع ملكة جمال الشرق الأوسط المغربية أحلام حجي ومؤسسة جمعية ” أحلام الطفولة” التي تعنى بالأطفال العرب الأيتام في أوروبا. ووصل الأمر إلى مرحلة الزواج في قبرص بعد أن التقيا في الإمارات العربية .

كما أشيعت أخبار عن ارتباطه بعلاقات حب بفنانات مثل نوال الزغبي ومايا دياب و إليسا وآخرهن الإعلامية اللبنانية ” جيسيكا عازار” ؛وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق بابنته الثانية وأطلق عليها اسم ميلانا.