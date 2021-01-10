نشرت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لإبنة الفنان المصري الراحل ” محمد متولي ” .

وتضمنت الصورة التي انقسمت إلى جزئين جزء به صورة للفنان الراحل والجزء الثاني صورة لإبنته .. وكتبت مي العيدان في تعليقها عليها : ” صورة سمر إبنة الفنان محمد متولي الله يرحمه .. سبحان الله ماخذه عيونه ونظرته ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير الذين أشاروا في تعليقاتهم إلى جمال إبنة محمد متولي ووجه الشبه بينهما والتي تشبهه إلى حد كبير .

فجاءت التعليقات مثل : ” نسخته ” و ” صحيح والله حتى الضحكة شبهه ” و ” النظرة طبق الأصل عن أبوها ” و ” فيها ملامح منه ” .

يذكر أن الفنان محمد متولي كان قد رحل عن عالمنا في 17 من فبراير عام 2018 عن عمر ناهز ال 73 عاما .