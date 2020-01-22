شاهد .. تعليق حسن الرداد على خبر انفصاله عن إيمي سمير غانم

انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي اخبارا حول انفصال الفنان ” حسن الرداد ” عن زوجته الفنانة ” إيمي سمير غانم ” في سرية تامة وعدم إعلانهم الخبر للجمهور .

مما دفع حسن الرداد إلى الخروج للرد على تلك الشائعات من خلال لقاء مع برنامج ” MBC Trending ” ونفي كل ما تردد من أقاويل .

وتحدث حسن الرداد حول تلك الشائعات التي تدور حول إنفصالهما أو عن حمل إيمي دائما ما تلاحقهما بين الحين والآخر وتنتشر وتتناقلها المواقع دون التأكد منها .. وأن الناس تتحدث عنهما من قبل زواجهما ومستمرين حتى الآن .

وأشار الرداد إلى إنه يدرك أن أي فنان مشهور ويحبه الناس دائما ما يرغب الجمهور في معرفة أخباره فتكتب عنه أخبار ولكن بعضها يكون غير صحيح ويجب نشر الأخبار الحقيقية والحديث عنها .. وقال : ” أنا بستغرب وبفضل أقول يا جماعة أنتوا بتجيبوا الأخبار دى منين والناس بتفتكر إنى بنفى الخبر خوفا من الحسد ” .

وأكد حسن الرداد إنه أصبح يتجاهل الأخبار الغير صحيحة ولا يهتم بالرد عليها أو نفيها وأن الجمهور والمتابعين يكتشفون فى النهاية صحة تصريحاته ونفيه للأخبار .