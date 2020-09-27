علّق الإعلامي المصري عمرو اديب على مقطع فيديو تمارين مواطنته الفنانة دينا الشربيني في النادي الرياضي اثناء رفعها الأثقال، ممازحاً النجم المصري الكبير عمرو دياب بقوله: “الله يكون في عونك”.

وقال عمرو اديب، في حلقة الامس من برنامج الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر”: “حاجة فظيعة جداً.. لأ ومش مرة ولا اتنين.. دي شغالة لا تتوقف.. صحة بتفط منها.. البنت تفصل 10 ستات بصحتها”.

واضاف عمرو اديب: “عايزكوا تشوفوا لما هتنطر الحديد.. حاجة تخوف.. الله يكون في عونك يا هضبة.. الله يكون في عونك يا عمرو.. انا لو حاولت حتى ربع التقل ده مش هعرف احمله.. اوديكي فين ياصحة.. ناس بقى لسه صغيرة وصحتها كويسة.. وبعدين هي كاتبة انها رجعت تلعب.. يعني ده تسخين.. امال قبل كده كنتي بتشيلي ايه؟”.

يذكر ان اديب كان قد علّق في وقت سابق على فيديو لـ”الهضبة” يظهر لياقته البدنية وقدراته الجسدية، قائلاً إنه “وسط الضغوط الكبيرة، تفتح الصبح التويتر وتلاقي عمرو دياب بنكد عليك رسمي، وتحس نفسك انك ميت اكلينيكياً وانك انتهيت وليس لك أي دور وانت قطع غيار وصيني”.

وأضاف: “عمرو دياب نكد السنين، ويعمل اشياء يعجز عنها أي حدّ في ريال مدريد. صحة مفرطة”.