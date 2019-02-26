شاهد.. تكريم حليمة بولند وأنابيلا هلال يُثير غضب الأردنيين

هاجم النائب الأردني، جودت الدرابسة، حكومة البلاد وأمين العاصمة عمّان، يوسف الشواربة، على خلفية تكريم الإعلاميتين الكويتية حليمة بولند واللبنانية أنابيلا هلال والفنانة المصرية صفية العمري.
وكانت “مؤسسة الأمل للإنتاج الفني” أقامت حفلاً، مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع أمانة عمّان، بمناسبة يوم ميلاد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش. وكرمت خلاله بولند وهلال والعمري.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
الف شكر من القلب لمعاليك #يوسف_الشواربة #امين_عام_عمان على هذا التكريم بمناسبة #عيد_جلالة_الملك #الاردن #عمان #المملكة_الهاشمية_الاردنية و شرف لي ان احصل على هذه الجائزة من بلدكم و ارضكم و من قبلكم شكراً على هذا التقدير بعد ختام موسم ناجح من البرنامج الأول #ديو_المشاهير #انابيلا_هلال
واستهجن الدرابسة مشاركة أمين عمّان في احتفال كرّم فنانات على حساب أمانة المدينة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن حالة الحزن بعد الانفجار الذي وقع في السلط (شمال غرب عمّان)، الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 6 قتلى.
View this post on Instagramf4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن والذكرى العشرين لاستلامه المهام الدستورية تم تكريمي عن مسيرتي الاعلامية من امين امانة عمان الكبرى معالي الدكتور يوسف الشواربة وحضور شخصيات اردنية رفيعة المستوى والمنتج محمد المجالي وقد أقيم هذا الحفل الكبير في مركز الملك الحسين الثقافي وسط حشد جماهيري وفعاليات فنية وثقافية اردنية وعربية،، شكرا على الدعوه والتكريم من بلد غالي اعشقه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني .
كما أثار الحفل نفسه غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر مغردون تكريم فنانات وإعلاميات في هذا التوقيت، طارحين أسئلة عن جدوى هذه الإنفاق على هذه الفعاليات. واستغرب بعضهم غياب الفنانات والإعلاميات الأردنيات عن لائحة التكريمات.
بالوقت الذي لازال أهالي الشهداء يتقبلون العزاء بأبنائهم ومازال الحزن يخيم على ارجاء هذا الوطن الحبيب يقام حفل برعاية امين عمان د. يوسف الشواربه احتفالا بعيد ميلاد الملك وعيد الجلوس الملكي وبحضور الإعلامية الكويتية حليمة بولند وعدد من الإعلاميين العرب وكبار الفنانين #الاردن_24 pic.twitter.com/QwH7crnUky
— شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) February 26, 2019
ما عنا مشكلة ولا أي اعتراض على وجود حليمة بولند؛ انابيلا هلال؛ وحتى الراقصة دينا إن كانت.
بس جيبهم على مهرجان لتصفيف الشعر او للجمال او للرقص او لفراط الزيتون .
بس تستغل مناسبة تسلم الملك لسلطاته الدستورية لغايات تسويقية على حساب رمزية وطنية هون المشكلة والمتاجرة #بكفي
— Yara Alghzawi يارا الغزاوي (@yara1976) February 26, 2019
أمين عمان #يوسف_الشواربة الي هوايته يمنع فعاليات سياسية، و الي طلب إعفاء قريب نائب من مبلغ ٣٠الف دينار مخالفات، والي رفع راتب موظفة عنده ١٠٠٠دينار+سيارة لله و الوطن، اليوم جاي يكرم حليمة بولند و أنابيلا هلال بمناسبة عيد الملك!!
بمصاري مين بتكرم يا شواربة؟ روح كرم امهات شهدائنا..
— أَ شْـ رَ فْ (@momanium) February 26, 2019