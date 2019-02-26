شاهد.. تكريم حليمة بولند وأنابيلا هلال يُثير غضب الأردنيين

هاجم النائب الأردني، جودت الدرابسة، حكومة البلاد وأمين العاصمة عمّان، يوسف الشواربة، على خلفية تكريم الإعلاميتين الكويتية حليمة بولند واللبنانية أنابيلا هلال والفنانة المصرية صفية العمري.

وكانت “مؤسسة الأمل للإنتاج الفني” أقامت حفلاً، مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع أمانة عمّان، بمناسبة يوم ميلاد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش. وكرمت خلاله بولند وهلال والعمري.

واستهجن الدرابسة مشاركة أمين عمّان في احتفال كرّم فنانات على حساب أمانة المدينة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن حالة الحزن بعد الانفجار الذي وقع في السلط (شمال غرب عمّان)، الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 6 قتلى.

كما أثار الحفل نفسه غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر مغردون تكريم فنانات وإعلاميات في هذا التوقيت، طارحين أسئلة عن جدوى هذه الإنفاق على هذه الفعاليات. واستغرب بعضهم غياب الفنانات والإعلاميات الأردنيات عن لائحة التكريمات.

بالوقت الذي لازال أهالي الشهداء يتقبلون العزاء بأبنائهم ومازال الحزن يخيم على ارجاء هذا الوطن الحبيب يقام حفل برعاية امين عمان د. يوسف الشواربه احتفالا بعيد ميلاد الملك وعيد الجلوس الملكي وبحضور الإعلامية الكويتية حليمة بولند وعدد من الإعلاميين العرب وكبار الفنانين #الاردن_24 pic.twitter.com/QwH7crnUky — شارلوك هولمز"الأردني" (@xw4xw) February 26, 2019

ما عنا مشكلة ولا أي اعتراض على وجود حليمة بولند؛ انابيلا هلال؛ وحتى الراقصة دينا إن كانت.

بس جيبهم على مهرجان لتصفيف الشعر او للجمال او للرقص او لفراط الزيتون . بس تستغل مناسبة تسلم الملك لسلطاته الدستورية لغايات تسويقية على حساب رمزية وطنية هون المشكلة والمتاجرة #بكفي — Yara Alghzawi يارا الغزاوي (@yara1976) February 26, 2019