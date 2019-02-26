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شاهد.. تكريم حليمة بولند وأنابيلا هلال يُثير غضب الأردنيين

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تكريم حليمة بولند في الاردن

تكريم حليمة بولند في الاردن

هاجم النائب الأردني، جودت الدرابسة، حكومة البلاد وأمين العاصمة عمّان، يوسف الشواربة، على خلفية تكريم الإعلاميتين الكويتية حليمة بولند واللبنانية أنابيلا هلال والفنانة المصرية صفية العمري.

وكانت “مؤسسة الأمل للإنتاج الفني” أقامت حفلاً، مساء أمس الإثنين، بالتعاون مع أمانة عمّان، بمناسبة يوم ميلاد العاهل الأردني، عبد الله الثاني، وعيد الجلوس الملكي على العرش. وكرمت خلاله بولند وهلال والعمري.

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الف شكر من القلب لمعاليك #يوسف_الشواربة #امين_عام_عمان على هذا التكريم بمناسبة #عيد_جلالة_الملك #الاردن #عمان #المملكة_الهاشمية_الاردنية و شرف لي ان احصل على هذه الجائزة من بلدكم و ارضكم و من قبلكم شكراً على هذا التقدير بعد ختام موسم ناجح من البرنامج الأول #ديو_المشاهير #انابيلا_هلال

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واستهجن الدرابسة مشاركة أمين عمّان في احتفال كرّم فنانات على حساب أمانة المدينة، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تشهدها البلاد، فضلاً عن حالة الحزن بعد الانفجار الذي وقع في السلط (شمال غرب عمّان)، الأسبوع الماضي، وراح ضحيته 6 قتلى.

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بمناسبة ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الاردن والذكرى العشرين لاستلامه المهام الدستورية تم تكريمي عن مسيرتي الاعلامية من امين امانة عمان الكبرى معالي الدكتور يوسف الشواربة وحضور شخصيات اردنية رفيعة المستوى والمنتج محمد المجالي وقد أقيم هذا الحفل الكبير في مركز الملك الحسين الثقافي وسط حشد جماهيري وفعاليات فنية وثقافية اردنية وعربية،، شكرا على الدعوه والتكريم من بلد غالي اعشقه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني .

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كما أثار الحفل نفسه غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث استنكر مغردون تكريم فنانات وإعلاميات في هذا التوقيت، طارحين أسئلة عن جدوى هذه الإنفاق على هذه الفعاليات. واستغرب بعضهم غياب الفنانات والإعلاميات الأردنيات عن لائحة التكريمات.

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