شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد قيامها بتمارين رياضية بعد الافطار.

وظهرت رانيا يوسف، في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام، بثياب رياضية وهي تمارس رياضة الحبل وعلقت كاتبة: “بعد الافطار.. اتمنى لكم تمارين ممتعة”.

يذكر ان رانيا يوسف تحرص على مشاركة فيديوهات لممارستها التمارين الرياضية بشكل دائم وكانت قد نشرت قبل ايام مقطع مماثل وعلقت عليه: “بلاش كسل بعد الفطار يلا work out في الرياضه والجيم ”.

وتشارك رانيا يوسف في مسلسل “ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، عمرو عبد الجليل، ياسمين رئيس، دلال عبد العزيز، من إخراج أحمد خالد موسى، المقرر عرضه رمضان المقبل 2021.