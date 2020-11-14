فاجأت مصممة الأزياء والفنانة المغربية بسمة بوسيل متابعيها باعلانها انفصالها عن زوجها الفنان المصري تامر حسني منذ فترة، وبأنهما يعملون على إجراءات الطلاق.

فقد كتبت بوسيل في منشور عبر خاصية “الستوري” على حسابها في إنستغرام: “لكل الناس اللي بتبعتلي صور و فيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات ، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور”.

وقد اثار اعلان بسمة بوسيل صدمة لدى الجمهور والذين رأي قسم كبير منهم ان الفنانة المغربية جليلة قد تكون السبب في انفصال تامر وبسمة.

فقد اعاد البعض نشر فيديو شنت فيها جليلة المغربية هجوما لاذعا، على بسمة بوسيل في نوفمبر من عام 2018 حيث وجهت جليلة انتقادات وتهديدات وقالت: “رح أرد على واحدة للتو والدة ما عندها شغل ولا عاملة، ولكن هرد عليها بالمغربية.. أولا كلنا عارفين أنتي شو ومنين جاية، يعني من الحمارة للطيارة، ما تلعبي دور البنت الراقية لأن كلنا عارفين أنتي شنو، واجني وهاجميني إذا كنتي جريئة وقوية بس أنتي جبانة لاعبة دور البنت الراقية قدام الجمهور”.

وما زاد من هذه التكهنات، نشر جليلة المغربية مقاطع فيديو، عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام، ظهرت فيها وهي ترقص على انغام اغنية للفنان الاماراتي حسين الجسمي عبرت من خلالها عن سعادتها الشديدة لخبر سمعته جديثا.







وقد اثار هذه الفيديوهات صدمة المتابعين حيث كتب بعضهم: “استغفرالله .. تفرح لخبر انفصال زوجين بينهم أطفال .. حرااام” وقال اخر “هذا يدل انها مكرسه حياتها تراقب بسمه الله لايبلانا بناس تشغل نفسها بغيرها” وقال ثالث “واخر شي بسمه تقهرها وترجع لتامر عناد فيها ”.