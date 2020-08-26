فاجأت الفاشينيستا المغربية جليلة متابعيها بمقطع فيديو أطلت خلاله من عيادة إحد أطباء التجميل، معلنة عن خضوعها لعملية تصغير الثدي.

وظهرت جليلة المغربية بكامل حيويتها بعد ساعات قليلة من خضوعها للعملية قائلة:”سويت مع دكتور طوني نصار تصغير لحشوات السيليكون الموجودة في الثدي.. وسوالي شد من جواه.. إمبارح عملتها واليوم طالعة عادي”.

ومن جانبه شرح الجراح التجميلي البرازيلي-اللبناني طوني نصار ما قام به وقال: “الحشوات غيرناها وحطينا لها أصغر لأنه بيلبقلها الأصغر.. وهلق في العالم كله الصدر متجه نحو الأصغر كبديل للكبير.. لأنه كل ما يكون كبير بيعطي سن أكبر”. وكانت الفاشينيستا المغربية أثارت ضجة كبيرة بعد خضوعها لعملية تجميل جديدة صنعت خلالها “غمازة” في وجهها.

وأعربت جليلة عن استيائها من تعليقات البعض من متابعيها على السوشال ميديا عن كيفية تمكنها من الخروج من المستشفى بعد يوم واحد فقط من العملية، قائلة: “العمى في عيونكم.. قولوا الله أكبر.. عايزني أموت يعني عشان ترتاحوا”.