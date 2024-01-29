شاركت الفنانة جوري بكر من خلال صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“، صورة لها مع طفلها .

جوري بكر تنشر أول صورة لها مع طفلها

حيث شاركت جوري بكر صورة لها مع طفلها، وعلقت عليها قائلة: “روحي.. اللهم إنك أكرمتني بأكثر مما أستحق ورزقتني بأكثر من حاجتي في كل يوم من هذه الحياة.. احفظه لي بعينك التي لا تنام”.

وقد عمدت جوري بإخفاء ملامح وجهه، ووضعت الأيقونات الزرقاء لحفظه من الحسد.

يُذكر أن جوري بكر قد وضعت طفلها الأول في شهر سبتمبر الماضي، وقامت بإخفاء كل التفاصيل الخاصة به حتى اسمه.

جوري بكر تنضم لمسلسل “مسار إجباري”

نضمت الفنانة جورى بكر لأسرة مسلسل «مسار إجبارى»، الذي من المقرر أن ينطلق تصويره خلال الشهر الجاري، تمهيدا لمشاركته في المارسون الرمضاني 2024.

مسلسل «مسار إجبارى» مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد داش، وعصام عمر، وصابرين، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج نادين خان.

من هي جوري بكر؟

هي ممثلة مصرية تمكنت من تسجيل اسمها من خلال قائمة المشاهير خلال فترة تسجيل بسيطة للغاية، ولدت جوري في الإسكندرية، بمصر .في شهر أكتوبر عام 1988، عمرها حوالي 34 سنة. درست الإعلام والإذاعة والتلفزيون، ثم سافرت إلى الإمارات العربية المتحدة، وبدأت عملها كمذيعة على قناة زد تي في.

عملت في حياتها الأولى كمذيعة، ثم أحببت المشاركة في مجال عروض الأزياء ، حيث عملت كعارضة أزياء في أحد الفيديوهات الفنية، ثم عملت منذ بداية عام 2020 في مجال التمثيل، وشاركت لأول مرة في مسلسل البرنس إلى جانب النجم محمد رمضان، وعملت معه أيضًا في نسر الصعيد ثم أصبحت وجها فنيًا يرغب العديد من المخرجين في توظيفه معها في أكثر من عمل فني ، خاصة في الأعمال التي تتواجد ضمن مسيرة رمضان.

جوري بكر في جعفر العمدة

يذكر أن الممثلة المصرية جوري بكر شاركت مؤخرًا في موسم رمضان 2023 المنقضي بمسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم ومنهم محمد رمضان ،زينة، ايمان العاصى، هالة صدقى، مى كساب، أحمد داش، هيدى كرم، فريدة سيف النصر، طارق النهرى، مجدى،طارق الدسوقى والمسلسل تأليف وإخراج محمد سامى وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.

تدور أحداث المسلسل حول جعفر العمدة، الذي يمتلك عدة شركات للمقاولات، ويدخل في صراعات عدة مع منافسيه، وبالرغم من زواجه بثلاث نساء؛ إلا أنه يقرر الزواج من عايدة التي تنشأ بينها وبين جعفر العديد من المفارقات تضعهما على المحك.

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