استعرضت الراقصة جوهرة اطلالتها في احدث حفلات الرقص التي احيتها مؤخرا عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص حمراء مثيرة بينما كانت تسير باتجاه حلبة الرقص لاحياء فقرتها وعلقت كاتبة: “هذا الفيديو تم تداوله بجنون في الاونة الاخيرة فسأتركه هنا”.

يذكر أن جوهرة تشارك مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أغنيته الجديدة “بسكوتاية مقرمشة”، الى جانب المطرب حمادة مجدى والتي ومن المقرر عرض الأغنية خلال أيام.

وكانت قد نشرت جوهرة مقطع من الاغنية عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترقص الى جانب حسن شاكوش وحمادة مجدي.