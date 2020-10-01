استعرضت الراقصة جوهرة اطلالتها في احدث حفلات الرقص التي احيتها مؤخرا عبر مقطع فيديو قصير نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترتدي بدلة رقص حمراء مثيرة بينما كانت تسير باتجاه حلبة الرقص لاحياء فقرتها وعلقت كاتبة: “هذا الفيديو تم تداوله بجنون في الاونة الاخيرة فسأتركه هنا”.
يذكر أن جوهرة تشارك مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في أغنيته الجديدة “بسكوتاية مقرمشة”، الى جانب المطرب حمادة مجدى والتي ومن المقرر عرض الأغنية خلال أيام.
وكانت قد نشرت جوهرة مقطع من الاغنية عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت وهي ترقص الى جانب حسن شاكوش وحمادة مجدي.
فقط سما المصري اللي تخدش الحياء وتضر بقيم المجتمع المصري وتاركين جوهره وصافينار ودينا وغيرهن هولاء ابضا يضرون ليس فقط بالمجتمع المصري والعربي ايضا
صحيح كلهن رقاصات و لكن بالنسبة ل سما المصري فهي فوق انها رقاصة فهي تتكلم بكل وقاحه في الدين و السياسة و القضايا الاجتماعية و تحشر انفها في ما ليس شأنها .. هذا هو الفرق … حتى في الرقص لم تفلح سما المصري ههههه
رحم الله امرىء عرف قدر نفسه . و عرف حدوده على الاقل
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