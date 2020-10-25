تشتهر الراقصة الروسية جوهرة، المقيمة في مصر، بجرأتها وبأثارتها الجدل بسبب اختيارها بدلات الرقص شبه العارية والتي تظهر الكثير من مفاتنها.

وشاركت جوهرة مؤخرا متابعيها بمقطع فيديو من احدث حفلات الزفاف التي احيتها حيث ظهرت ببدلة رقص فاضحة امتازت بالكشف عن الكثير من صدرها بينما كانت ترقص على اغنية “سالكة” للفنانين الشعبيين حسن شاكوش وويجز.

وكانت جوهرة قد نشرت قبل ذلك مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع حسن شاكوش على انغام اغنية “بسكوتاية مقرمشة” وعلقت عليها: “كيف لا تحبه؟”.

وكانت جوهرة قد اجابت اخير على اجوبة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حيث اكدت ردا على سؤال انها غير مرتبطة وأضافت أنها لن تثق في الرجال ولا بالحب تماما طوال حياتها مؤكدة أن بعض الدروس في الحياة قد تكون قاسية.