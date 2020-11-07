عبرت الراقصة الروسية المقيمة في مصر جوهرة عن سعادتها بوصول عدد متابعيها على تطبيق انستغرام الى 2 مليون متابع عبر مشاركة فيديو لوصلة رقص لها من احدث الاعراس.

وظهرت جوهرة في الفيديو ببدلة رقص حمراء وهي ترقص على انغام اغنية “بالبنط العريض” للفنان الاماراتي حسين الجسمي ووجهت التحية الى متابعيها عبر التعليق على الفيديو اذ كتبت: “شكرا 2 مليون متابع.. انتم كهربا”.

كما نشرت جوهرة مقطع فيديو اخر من نفس حفل الزفاف فيما كانت ترقص على انغام اغنية “سهران” للفنان المصري عمرو دياب التي عبرت باعجابها بها.

وكانت جوهرة قد اثارت الجدل قبل ايام بعد نشرها صورة لها مع الفنان عمرو دياب وشخص ثالث حرصت على اخفاء وجهه بايموجي ما اثار موجة من التساؤلات حول هوية هذا الشخص.