شاركت الراقصة جوهرة متابعيها بوصلة رقص من اجواء الصيف حيث ظهرت بالمايوه من احد المدن الساحلية في مصر حيث تقضي اجازتها.

ورقصت جوهرة، في الفيديو الذي نشرته عبر تطبيق تيك توك، على انغام مهرجان “مع السلامة للي عايز يمشي” حيث كانت تتمايل بالمايوه وسط المياه.

ونشرت جوهرة قبل ذلك صورة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، حيث ارتدت شورت باللون الأسود مع بلوزة من نفس اللون اتسمت بالأكمام المصنوعة من قماش التل الشفاف.

وكانت جوهرة قد شاركت في فيلم “الفلوس” مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.