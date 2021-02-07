شاركت الراقصة جوهرة متابعيها على انستغرام بمقطع فيديو من مشاركتها في حفل عيد ميلاد ​صابرينا كوبو​ ابنة سفيرة النوايا الحسنة ​وفاء بن خليفة.

وظهرت جوهرة، في الفيديو، بإطلالة كاجوال وهي ترقص على انغام اغنية لغبطيطا التي كان يؤديها الفنان المصري حسن شاكوش.

وعلقت جوهرة على الفيديو كاتبة: “هو ده، وحشتني حسن شاكوش.. وشكرا وفاء بن خليفة على الليلة الرائعة”.

وخلال الآونة الأخيرة، اعتادت الراقصة إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ”جوهرة”، إثارة الجدل، حيث نشرت في أوائل يناير الماضي، فيديو عبر خاصية الستوريز على إنستجرام، خلال استحمامها داخل البانيو في حمام أحد الفنادق الشهيرة في مدينة دبي الإماراتية.

وخلال الفيديو، ظهرت الراقصة الاستعراضية، خلال جلوسها داخل بانيو ممتلئ بالصابون، وتصوير قدمها المرفوعة على الحائط المزين بلوحة كبيرة الحجم، وهو ما تسبب في استياء وغضب العديد من متابعيها واصفين إياها بـ “غير ملائمة للعرض”.