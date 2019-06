شاهد.. جيني اسبر بإطلالة غريبة في Met Gala

View this post on Instagram

من حفل Met Gala وهو الحدث الذي ينتظره الجمهور كلّ عام لرؤية ما تخبّئه النجمات من إطلالاتٍ جريئة، مجنونة وفريدة من نوعها. كلّ نجمة وعارضة أطلّت على السجادة الحمراء وخطفت الأنظار، والذي يدور حول تأثير تداخل العنصر المبالغ به على الأزياء والأكسسوارات.. . @tedkhoury 👗 @zeinaibrahimbeautycenter 💄💇🏻‍♀️ @directstudio 📸 . . #jennyesber #jenny_esber #makeup #beautiful #dubai #syria #lebanon #iraq #jordan #ukraine #fashion#metgala ##metgala2019 #beauty#style #syrian_beauty أناقة #موضة #دراما #dubailife #mydubai #actors #tv #famous #celebrity #luxury #brand #trendy #جيني_اسبر #jennyesber_lenses #عدسات_جيني_اسبر