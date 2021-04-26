تصدر وسم “حبيب الحبيب وعبد المجيد عبد الله ” قائمة الترند في تويتر السعودية، مساء الإثنين، وذلك بعد عرض حلقة برنامج “ستوديو 21″، والتي قلد فيها الأول، مواطنه الفنان عبد المجيد بطريقة ساخرة.

وظهر حبيب الحبيب بملامح مشابهة لعبد المجيد بدرجة كبيرة، كما قلد طريقة غنائه وحركاته بدقة، مؤديا أغنية “حن الغريب” التي أصدرها الفنان السعودي العام الماضي.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع تقليد الفنان عبد المجيد، ودشنوا وسما باسمه، كما تداولوا مقطع الفيديو، وجاءت التغريدات بين معجب بتقليد شخصية عبد المجيد ومنتقد لاسلوب حبيب الحبيب.

وانتقد البعض برنامج “ستوديو 21″ ووصفوه بأنه يستخف بالمشاهدين فيما أشاد أخرون به، وقال أحد المعلقين:”صراحة ضبطها حبيب هالمرة يشبه عبد المجيد نفس الحركات والأسلوب لكن حسيتها طويلة لو أخذوا مقطع صغير كان افضل”.