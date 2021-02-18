كشفت ​باريس هيلتون​ يوم أمس الأربعاء عن خبر سعيد لمتابعيها وذلك بإعلانها خطبتها رسمياً من حبيبها ​كارتر ريوم​ بعدما طلب يدها بطريقة رومانسية في يوم عيد ميلادها.

وشاركت هيلتون النبأ عبر حسابها على انتسغرام حيث نشرت مقاطع فيديو لها ولخطيبها وقد ارتديا ملابس بيضاء وعلقت قائلة :”عندما تجد توأم روحك ، فأنت لا تعرفه فقط. تشعر به. حبي وأنا معًا منذ أول موعد لنا ، وفي عيد ميلادي ، رتب رحلة خاصة إلى جنة استوائية. بينما كنا نسير لتناول العشاء على طول الشاطئ ، قادنا كارتر إلى كابينة مزينة بالورود وجثا على ركبة واحدة. قلت نعم ، نعم للأبد لا يوجد أحد أفضل قضاء الوقت معه إلى الأبد”.

وفضل كارتر ريوم وباريس هيلتون الاحتفال بخطبتهما بنفس يوم عيد ميلادها في 17 شباط/ فبراير حيث أتمت عامها الـ 40 ليشهد اليوم على احتفالهما بالخطوبة.

وكانت باريس هيلتون احتفلت قبل أيام في الـ 6 من فبراير بعيد ميلاد كارتر ريوم، وذلك على طريقتها الخاصة ا حيث فاجأت متابعيها بمقطع فيديو قصير من داخل قصرها وهي تقدم لكارتر هدية عيد ميلاده وهي عبارة عن لوحة عملاقة على الجدار مرسوم بها كارتر بينما يقبل رأس باريس هيلتون التى تجمعهما قصة حب قوية.

وكانت ​كريس جينر​ أول المهنئين، كذلك هنأ الثنائي النجمة ​صوفيا ريتشي​ والنجمة هايدي كلوم وغيرهم.إشارة إلى أن الخطوبة تأتي بعد عام من علاقة عاطفية جمعت الثنائي منذ الإعلان عن علاقتهما للعلن، ليبدآ فصلا جديدا في قصتهما عن طريق الخطوبة اليوم.