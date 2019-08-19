شاهد.. حراس مسلحين لحماية حليمة بولند في اسطنبول!

واجهت الإعلامية الكويتية حليمة بولند انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو الذي نشرته لها وهي تظهر في اسطنبول التركية برفقة مجموعة من الحراس.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

وقد سخر الكثيرون من حليمة بولند بسبب الهالة التي أحاطت بها نفسها، وبالعدد الكبير من الحراس المحيطين بها وكأنها نجمة عالمية.

وقالت بولند في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “سناب شات”: “بسبب الأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في اسطنبول وأنا رايحة تقسيم التي صار فيها الحادث أمس، مع السعوديين قامت الشركة التي استضافتني في اسطنبول بتوفير حراسة لي”.

وعلق البعض على الفيديو والصورة المنشورين في “سناب شات” لبولند وهي برفقة مجموعة من الحراس بقولهم: “إنهم لا يعرفونها في اسطنبول كي يتم استضافتها، لكنها لقمة العيش”.