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شاهد.. حسام حبيب: “مش هقبل إن عمرو دياب يقلي إن شيرين غلطانة”

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شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

كشف الفنان حسام حبيب أنه لم يتدخل لحل الخلاف بين زوجته الفنانة شيرين والفنان عمرو دياب رغم العلاقة الجيدة التي تربطه بالاخير.

واعترف حسام حبيب، في حلقة اليوم من برنامج عايشة شو من تقديم الإعلامية عائشة عثمان، أن شيرين أخطأت في خلافاتها مع عمرو دياب، رغم أن الموضوع بدأ على سبيل المزاح.

واضاف حسام حبيب: “لو أنا مكانه كنت هزعل، مع أن شيرين بتحب وتحترم عمرو دياب، لأنه أكبر منها سنًا وشهرة، وبتحب مصريتها جدًا”.

واوضح حسام حبيب أنه لا يقبل أن يغلط أحد زوجته حتى إن كان الهضبة قائلا: “مش هقبل إن عمرو دياب يقلي إن شيرين غلطانة” .

وبالرغم من أن عمرو دياب لم يبارك زواج حسام حبيب من الفنانة شيرين أكد حبيب أن علاقته بالهضبة لم تهتز ولم يغضب منه.

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