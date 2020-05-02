وقع الفنان المصري حسن الرداد ضحية حلقة الامس من برنامج المقالب “خلي بالك من فيفي” الذي تقدمه الفنانة فيفي عبده على شاشة قناة “mbc مصر”.

وقد انفعل حسن الرداد ، على جار الفنانة فيفى عبده بعد تهجمه عليها فى فيلتها فاندفع الرداد للدفاع عن فيفي عبده وقام بطرد الجار من الفيلا بعد ان اعتدى عليه وشتمه.

غير ان فيفي عبده قام بالدفاع عن الضيفة المغربية بعد ان قامت فيفي عبده باتهامها بسرقة مجوهراتها وحاولت تفتيش حقيبتها.

يذكر أن برنامج “خلي بالك من فيفي” عبر حلقاته يقدم نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.