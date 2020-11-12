خطف الإعلان التشويقي للحلقة الجديدة من برنامج الإعلامية وفاء الكيلاني “السيرة” الأنظار وتصدر مؤشرات البحث في مصر، بعدما تبين أن الضيف هو النجم حسين فهمي، الذي سيكشف الستار عن عدة موضوعات حساسة جدا، أهمها مشاركته في الفيلم الممنوع من العرض “سيدة الأقمار السوداء”، واعترافه انه “بتاع ستات”.

وفاء الكيلاني تحاصر حسين فهمي باسئلة شخصية

الإعلان التشويقي نشر بالأمس عبر منصات برنامج السيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن لقطات سريعة أظهرت حصار وفاء الكيلاني للنجم حسين فهمي لتوضيح جوانب شائكة في حياته الشخصية وبخاصة زيجاته المتعددة، وحياته الفنية ومنها ابتزازه ببث فيلمه الممنوع من العرض لأسباب أخلاقية “سيدة الأقمار السوداء”.

كما كشف حسين فهمي سر خضوعه لعدة محاكمات بسبب تصريحاته الجريئة، ووعد بكشف سر لم يعرفه أحد من قبل، ودخل حسين في نوبة بكاء، وقال جملة مؤثرة حول رغبته في العثور على من يحنو عليه.

يذكر ان برنامج السيرة يعرض يومي الجمعة والسبت عبر قناة DMC، واستضاف عدة نجوم في موسمه الأول منهم نيللي كريم ويسرا وأمير كرارة وهاني شاكر وأحمد السقا.