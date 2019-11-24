شاهد .. حفل تأبين هيثم أحمد زكي

أقيم مساء أمس السبت حفل تأبين الفنان الراحل ” هيثم أحمد زكي ” في قصر السينما والذي شهد حضور عددا من الفنانين .

وجاء من بين الحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنان صبحي خليل والفنان تامر عبد المنعم رئيس قصر السينما والمخرج أشرف فايق وأحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة .

وقال الفنان تامر عبد المنعم أن الحفل يأتي تحت عنوان ” عاش يتيما ومات وحيدا ” .. وأن هذا التأبين يأتي في غطار الاحتفال بذلك الفنان الشاب الذي رحل فجأة عن عالمنا في شهر نوفمبر الجاري وتسبب رحيله في حزن شديد داخل الوسط الفني بأكمله .