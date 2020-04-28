شاركت “زينب فياض” ابنة النجمة اللبنانية “هيفاء وهبي” فيديو لأبنتيها رهف ودانييلا عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام” حيث تقومان بالتمثيل وتجسيد دور الشخصيتن الشهيرتين “بكيزة وزغلول”. فيبدو أنها قد قررت إقحام ابنتيها في عالم الشهرة والفن، الأمر الذي قد يقودهما إلى التمثيل.

حيث نشرت فياض في البداية صورة للفتاتين وعلقت عليها قائلة: “متحمسين تشوفوا أول فيديو بكرا؟؟ ما بتتخايلوا ادي ضحكنا “، موجهة تحية إلى الفنانة المصرية إسعاد يونس التي قدمت شخصية زغلول في العمل.

لتعاود بعدها وتنشر فيديو لابنتيها وهما يقلدان الشخصيات مُعلقة: “وهيدا أول فيديو احضروا للآخر لتعرفوا شو الشي اللي دانيلا ما قدرت تدفع حقوا لحتى قالت خلص بدي بس الثوم كل الحب لصاحبة السعادة اللي خلتنا نعشق مسلسل بكيزة وزغلول”.

وتفاعل المتابعين مع الفيديو وجائت التعليقات تشيد بخفة دم الطفلتين وأنه من الواضح أن الطفلتين ورثتا موهبة جدتهما هيفاء وهبي، وأنه من الممكن أن تصبحا في نفس شهرتها عندما تكبران .

ويُذكر أن زينب فياض هي ابنة هيفاء وهبي الوحيدة، إلا أنها عاشت بعيدا عنها وتربت عند والدها وعمتها،كما بقيت زينب بعيدة عن الإعلام لفترة طويلة جدًا، إلّا انها مؤخرًا قررت الظهور وبشكل مستمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه، خاصة موقع”إنستجرام” حيث دائما ما تحرص علي مشاركة جمهورها بتفاصيل من حياتها وصور وفيديوهات لإبنتيها، حتى أنها كونت قاعدة جماهيرية كبيرة وقائمة طويلة من المتابعين، حيث تمتلك 374 الف متابع علي صفحتها الشخصية بإنستجرام.