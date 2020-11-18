تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للفنانة الكويتية إلهام الفضالة ظهرت فيه وهي تتحدث إلى متابعيها قبل أن تقاطعها حفيدتها لابنتها الكبرى، والتي لم تمكّنها من مواصلة الكلام حيث بدأت بالتحرّك والتنقل قبل أن تنظر مباشرةً إلى الكاميرا وتتفاعل معها بطرافة.

وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بالطفلة وبراءتها، فيما ركز آخرون على شكل الممثلة مشيرين الى أنها خضعت للمزيد من عمليات التجميل وأنها أصبحت تشبه ابنتها. ومما جاء في التعليقات: “إلهام كنها مسوية نفخ بوجهها لا فلتر قولوا” و”صارت تشبه بنتها بالضبط” و”صايرة تشبه بنتها كثير” و”شكلها غريب” و”يا خي الأطفال فضيحة من شكله تقدر تعرف إذا أهله مسوين عمليات” و”على بالها ضيفة مو جدتها كل يوم وجه مايكل جاكسون خلقت ربي ما ينلعب فيها”. وحقق المقطع في ساعات قليلة بعد نشره أكثر من 24 ألف مشاهدة.