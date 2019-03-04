شاهد… حلا الترك تجتمع مع عودميلانو لانتاج خط الماكياج الخاص بها

كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك ان حلمها بأن يكون لديها خط ماكياج خاص بها بدأ يتحقق وذلك من خلال تعاونها مع شركة عودميلانو.
وقالت حلا الترك في الحلقة الجديدة من برنامجها “حلا” المذاع عبر قناة mbc ان حلمها بدأ يتحقق عندما اتصلوا بها من عودميلانو لكي تجتمع معهم.
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كان حلمي يكون عندي ميك اب لاين… والحلم بدا يتحقق مع #عودميلانو @oudmilano #OudMilan
وظهرت حلا في احد المشاهد خلال اجتماعها مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة عودميلانو والذي قال لها: “شرف لنا ان تشرفينا اليوم في مكتبنا اسمعنا عن افكارك والمنتجات التي تفكري تسويها” واكد ان لديهم القدرة على انتاج الاشياء التي تحب تعطيها للفئة العمرية التي تستهدفيها.
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شاركت #عودميلانو بعدة أفكار علشان يطوروها كمنتج يناسب اسلوب حياتي والبنات من عمري @oudmilano #oudmilano