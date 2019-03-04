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شاهد… حلا الترك تجتمع مع عودميلانو لانتاج خط الماكياج الخاص بها

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حلا الترك تتعاون مع عودميلانو لانتاج ماكاب لاين خاص بها

حلا الترك تتعاون مع عودميلانو لانتاج ماكاب لاين خاص بها

كشفت الفنانة البحرينية حلا الترك ان حلمها بأن يكون لديها خط ماكياج خاص بها بدأ يتحقق وذلك من خلال تعاونها مع شركة عودميلانو.

وقالت حلا الترك في الحلقة الجديدة من برنامجها “حلا” المذاع عبر قناة mbc ان حلمها بدأ يتحقق عندما اتصلوا بها من عودميلانو لكي تجتمع معهم.

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كان حلمي يكون عندي ميك اب لاين… والحلم بدا يتحقق مع #عودميلانو @oudmilano #OudMilan

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وظهرت حلا في احد المشاهد خلال اجتماعها مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة عودميلانو والذي قال لها: “شرف لنا ان تشرفينا اليوم في مكتبنا اسمعنا عن افكارك والمنتجات التي تفكري تسويها” واكد ان لديهم القدرة على انتاج الاشياء التي تحب تعطيها للفئة العمرية التي تستهدفيها.

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شاركت #عودميلانو بعدة أفكار علشان يطوروها كمنتج يناسب اسلوب حياتي والبنات من عمري @oudmilano #oudmilano

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