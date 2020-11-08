روجت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “شتبي مني” وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت حلا الترك في الفيديو وهي تغني مطلع الاغنية، التي تنتجها شركة “بلاتينوم غروب” ، ثم قالت “قريبا حلا الترك”.

من ناحية اخرى، امتنعت حلا الترك عن الرد عن الانباء المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين والدتها، جاء هذا خلال لقاء هاتفي مسجل أجري معها ضمن حلقة من برنامج Et بالعربي. حيث قالت إنها تمتنع عن الرد على أي سؤال في هذا الشأن رافضة التحدث عن شؤونها الخاصة.

كما كشفت حلا الترك عن نيتها الانتقال الى دبي للدراسة واصفة ذلك بالخطوة الكبيرة وأضافت “بعدين لو حسيت روحي اني أقدر اكون قد المسؤولية واقدر اشوف روحي اني انا متحكمة بهذا الشيء اكيد ليش لاء انه انا ما اروح ادرس في لندن ليش لاء ما اروس ادرس في كندا”.