شاهد.. حلا الترك تصفق من شرفة منزلها لهذا السبب!

شاركت الفنانة البحرينية حلا الترك، مساء امس الخميس، في حملة التصفيق لتوجيه تحيّة إلى جميع الكوادر الطبيّة البحرينية العاملة للتصدّي لفيروس “كورونا-كوفيد19”.

ونشرت حلا الترك، عبر حسابها على انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تصفق من على الشرفة وعلقت كاتبة: “كل الحب والتقدير الى الكادر الطبي”.

وكانت قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات الى التصفيق للكوادر الطبية جاء فيها: ” في ظلّ الظروف الصعبة يجدر بنا الاحتفاء بكادرنا الطبي من أطبّاء وممرّضين وجميع العاملين في الرعاية الصحيّة، نتمنى مشاركتكم لنصفّق ولنحيي جميع أفراد الكادر الطبّي بالوقوف عند أبواب بيوتكم، في حدائقكم، ومن شرفات ونوافذ منازلكم، تقديرًا…..”