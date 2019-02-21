شاهد.. حلا الترك تفاجىء الجميع بحديثها عن والدها وتتجاهل اختها غزل!

فاجأت الفنانة البحرينية حلا الترك الجميع في حلقتها الأولى من برنامجها الواقعي “حلا” بعدم إغفالها لذكر والدها محمد الترك والذي كانت على خصام معه قبل فترة بسبب مشاكل عائلية من زوجته دنيا بطمة الى درجة بأن الوالد تبرأ من ابنته.

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والمفاجأة كانت بحديث حلا عن والدها بشكل إيجابي جدا واصفة إياه بأنه “البطل” بالنسبة لها، وبأنه وقف الى جانبها في الكثير من أوقات الشدّة التي عاشتها في حياتها.

كلام حلا الترك عن والدها لاقى ترحيبا كبيرا من الجمهور الذين اعتبروا بأن تصرفاتها باتت ناضجة جداً وردت عرفان الجميل للأول بعدما كان السبب الرئيسي في شهرتها وتشجيعها في مشوارها الفني وتبنيه لها في شركته الإنتاجية.

في المقابل، انتقد البعض تجاهل حلا الترك لشقيقتها “غزل” من زوجة أبيها دنيا بطمة وتعمد عدم التطرق لإسمها على الإطلاق.