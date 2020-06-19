حلت الفنانة المصرية حلا شيحة ضيفة على برنامج التاسعة للإعلامي وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية حيث تحدثت عن عدد من المواضيع الفنية والخاصة.

وقالت حلا شيحة أن سبب انفصالها عن زوجها هو اختلاف وجهات النظر ولم تكن رغبتها في العودة للفن هي سبب الانفصال بأنها شعرت أنها لم تستطع أكمال حياتى بهذا الشكل، وفور عودتها قررت العودة للفن لأنه بداخلها منذ كنت الطفولة، وقد تركته بكامل إرادتي ولم تكن الشهرة تسيطر عليها.

ودافعت حلا شيحة عن خلعها الحجاب قائلة أن لكل شخص مطلق الحرية، والدين ليس باللبس فالدين جوهر وأقول لمن ينتقدني: هل هذا الانتقاد هو ما أمرنا به الدين؟ فللأسف الناس أصبحت تدخل فى نوايانا وأنا أريد أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح قضايا مهمة، وهناك بعض المتدينين الذين يصدرون أحكاما على الناس من خلال مظهرهم ونسوا أن العلاقة بالله هي علاقة خاصة ؛ وأضافت لم أصرح يوما بأن الفن حرام كما أدعى البعض.