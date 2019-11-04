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شاهد.. حلا شيحة في وصلة رقص بالهوت شورت: “متخنقوش الحاجات الحلوة”

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حلا شيحة

حلا شيحة

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة، مقطع فيديو ظهرت فيه بإطلالة جريئة، عبر حسابها على انستغرام.

وقدمت حلا شيحة من خلال الفيديو وصلة رقص على موسيقى هادئة بينما كانت ترتدي قميص ابيض و”هوت شورت”.

وعلقت حلا شيحة على مقطع الفيديو قائلة “الخوف والشك والقلق من المجهول وبكره اللي ممكن يبقي أحلى دافع لقتل أيام أحلى”.

وأضافت: “متخنقوش الحاجات الحلوة اللي في حياتكم بسبب أفكار جواكم بتكبروها وتصدقوها وهي مش موجودة أصلًا، خلوا التفاؤل سمة حياتكم وشوفوا الجزء الحلو من القصة وأكيد بعدها مش هتندموا أبدًا”.

وكانت حلا شيحة مؤخرا بتصريح اعتبرت فيه ان الحجاب ليس “اللأساس أو الأولوية في الدين بدليل أنه مذكور في سورة (النور) في منتصف القرآن وليس في سورة (البقرة) مثلا في بداية القرآن”، حسب تعبيرها.

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