شاهد.. حليمة بولند تتغزل بهذا النجم وتغني له!

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو جديد سجلته اثناء وجودها في مدبنة برشلونة في إسبانيا.

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وتبين من خلال الفيديو أن حليمة بولند كانت تزور المتجر حيث يباع الزي الرسمي لمنتخب برشلونة لكرة القدم.

ودخلت إلى المتجر وهي تؤدي أغنية “حبيبي برشلوني” مع التركيز على صورة وضعت على احد جدران المكان لنجم المنتخب ليونيل ميسي.

كذلك نشرت الإعلامية على حسابها على التطبيق صوراً لها ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس المنتخب الرياضية.

ويشار إلى أن حليمة أحدثت موجة من الجدل بسبب الإطلالات التي اعتمدتها مؤخراً حيث بدت وهي ترتدي ملابس كاشفة.