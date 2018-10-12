شاهد.. حليمة بولند تدلع بناتها وتستاجر سيارة فخمة لهم وتثير ضجة عارمة بين متابعيها

لا تزال الإعلامية الكويتية حليمة بولند مستمرة في إثارة الجدل بين متابعيها بتصرفاتها فبعد أن فاجأت الكثيرين بإعلانها أنها ستقدم برنامج للرجال فقط عبر السناب شات شاركت متابعيها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من الفيديو بعد أن اختارت سيارة فخمة لتدليل ابنتيها.

ظهر صوت الإعلامية الكويتية حليمة بولند في مقطع الفيديو المتداول وأكدت أنها اختارت سيارة مرسيدس فخمة طراز أول كبيرة الحجم تحتوي من الداخل كل ما يمكن أن تتصوره هي وابنتيها هادفة تدليل نفسها وتدليل ابنتيها.

واحتوت السيارة من الداخل على جزء خاص بالعناية بالأظافر كذلك وجد التلفاز فيها وجميع سبل الراحة المتاحة لتشارك ابنتيها هذه اللحظات السعيدة.

جمهور حليمة بولند انهالوا على المقطع التصويري بالتعليقات السلبية فأشاروا أنها بذلك مبذرة وتبالغ في كل تفاصيل حياتها وتعرضت للكثير من عبارات الانتقاد القاسية.

الإعلامية حليمة بولند كانت قد أطلت منذ فترة على جمهورها من جلسة تصيوير جريئة أثارت الجدل بملابسها وأسلوب تصويرها.