علقت الاعلامية الكويتية حليمة بولند مرة جديدة على موضوع هدية الكمامات وواقي الوجه face shield التي تلقتها من مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع واثارت موجة جدل بسبب النقص الذي تعاني منه الكويت في هذا الواقي وعدم تواجده بشكل كاف حتى عند الطواقم الطبية.

ونفت حليمة بولند، في حلقة الامس من برنامج “مع حليمة” على قناة “سكوب”، ان تكون قد تعمدت إثارة البلبلة قائلة “ما احتاج الشو لأني ملكة الشو ما أحب اتكلم بغرور وكبرياء وشموخ لكن احيانا انتم تستفزوني”.

وتابعت حليمة بولند: “أكاد اجزم واقسم لو ان هذه الكرتون والكمامات راحت لأي اعلامية اخرى واي شخص عادي ما كان اثير حولها كل هذه الضجة واللغط الكبير بس لأني حليمة بولند سويتوا اللي سويتوا”.

كما أكدت حليمة بولند انها ستتبرع بهذه الكمامات في مستشفى مبارك مؤكدة انها لا تحتاجها.