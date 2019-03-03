شاهد.. حمد قلم يصدم نوال الزغبي بسؤال: “شلون للحين ما عندك كرشة؟!”

استضاف الاعلامي حمد قلم في حلقة الامس من برنامجه “حمد شو” النجمة اللبنانية نوال الزغبي.

وقد خطفت نوال الزغبي الأنظار بأناقتها الملفتة، حيث أطلت بفستان أنيق باللون الأسود المطعم بالكامل بتطريزات لامعة من العلامة التجارية الشهيرة “لابرجوازي”.

وتميز الفستان بتصميمه المحتشم والكلاسيكي، ووجود حزام مخملي أسود على الخصر ليبرز.

وقد تداول فانز نوال فيديوهات من الحلقة كان من بينها مقطع ظهر فيه حمد قلم وهو يسأل نوال الزغبي: “شلون للحين ما عندك كرشة” ليتابع “يقولون نوال الزغبي كاسرة ضلعين من ضلوعها”.