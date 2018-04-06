شاهد… حنان الترك بعد تناول الفسيخ!

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفالات بشم النسيم والتي تحمل دائما طقوس خاصة لدى المصريين، حيث يتناولون فيه الأكلات الشهيرة مثل الفسيخ والرنجة.

وشاركت الممثلة المعتزلة حنان ترك جمهورها بصورة لها عقب تناول الفسيخ والرنجة، وظهرت وهي تجلس وخلفها البحر وكأنها تريد النوم.

جدير بالذكر أن آخر أعمال حنان ترك هو “أخت تريز” عام 2012، وكان يتناول المسلسل العلاقة بين المسلمين والأقباط من خلال قصة فتاتين توأم افترقتا وهما رضيعتان؛ خديجة عاشت مع أسرة مسلمة، وتريز مع أسرة مسيحية، وتتوالي الأحداث وتتصاعد حتى تلتقيا دون أن تعرف كلتاهما الأخرى.