نفى الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، صحة الاخبار التي تم تداولها عن إحيائه حفل زفاف «فحل» على «منقية» وفقا لـ«بطاقة الدعوة» التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا بقوله «يا ناس حكموا عقولكم عيب».

ونشر الفنان خالد عبدالرحمن مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قال فيه: «وصلتني بطاقة دعوة مكتوب عليها حضور حفل زفاف فحل على منقية، وأنا الذي سأحضر.. ولكن للأسف المأساة في الأمر أن هناك من يصدقون ذلك».

السلام عليكم ورحمة الله



اذا كان الناشر غير سوي

يجب ان يكون المتصفح عاقل



تقبلو تحياتي pic.twitter.com/VHq2jAQAnL — خالد عبدالرحمن (@KUhp2222) February 14, 2021

وتابع: «أنعم الله علينا بعقول لنميز الصح من الخطأ والمعقول من اللامعقول، فإذا كان الناشر غير سوي يجب أن يكون المتصفح عاقلا، فلا يجب على الشخص أن يصدق كل شيء يقع بين يديه، بل على الأقل إذا كان لدى الشخص شك في المصداقية فليحتفظ بكلامه لنفسه حتى لا «يتفشل» في ما بعد إذا اتضح أن الأمر غير صحيح، يجب على الشخص أن يحكّم عقله قبل أن يحكم على الأشياء».

وكشف «مخاوي الليل» أنه بقدر ما ضحك بسبب الدعوة إلا أنه انزعج لوجود أشخاص يصدقون ذلك، وعزا استياءه وانزعاجه إلى وجود تعليقات سلبية تجاه شخصه عند متابعته ردود الفعل على بطاقة الدعوة، وقال: «يا جماعة الخير، أنا متأكد دام أن الشخص مُنح القدرة بامتلاك جهاز والدخول على موقع والتصفح والتعليق فإنه إنسان عاقل وراشد وسوي، فكيف يبدر منه هذا التعليق السلبي».

وختم الفنان خالد عبدالرحمن حديثه بقوله: «يا ناس حكموا عقولكم، عيب، يجب على الشخص قبل أن يدلي بدلوه أن يتأكد من المصدر، وهل هو معقول أم غير معقول، أعاننا الله وإياكم على فعل الصواب، وسامحونا على البلبلة التي حصلت، أحببت أن أوضح الأصل في الموضوع بأنه غير صحيح».

يذكر أن بطاقة الدعوة المزعومة تم تداولها في «تويتر» وتطبيقات التواصل الاجتماعي تفيد بأن حفل زفاف «الفحل» على «المنقية» سيحييه الفنان خالد عبدالرحمن والفنانة ناتاشا، وتقدمه الإعلامية لجين عمران، مختومة بعبارة: «منعاً للإحراج الدخول فقط بالدعوات مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة»