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شاهد.. خال القتيل في منزل نانسي عجرم يؤكد انه كان يعمل لديهم وذهب للمطالبة بمستحقاته

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فادي الهاشم ونانسي عجرم

فادي الهاشم ونانسي عجرم

بعد تداول روايات جديدة في شأن حادثة القتل في منزل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم اجرى برنامج “طوني خليفة” اتصالا بعائلة القتيل.


وقد قال خال القتيل السوري ان المسدس الذي كان بيده كان “لعبة” وان زوج نانسي عجرم كان يعلم ذلك واضاف “لما زوج نانسي عجرم قوصه ورماه بالارض وكان معه اربع او خمس شباب لماذا لم يصور المسدس الذي كان بيده؟”.

وعن اتهام القتيل بأنه كان سارق، قال خاله “يعطوه حقه حتى ما يجي لعندهم ويسرقهم بعرف الو حق عندهم وكان يشتغل عندهم”.

غير ان محامي عائلة الفنانة نانسي عجرم الاستاذ غابي جرمانوس نفى مزاعم عائلة القتيل قائلا “نحن تأكد لم يكن يعمل وحتى ما في معرفة بهذا الشخص” واضاف “نحن تفاجأنا بعد الكشف عن اسمه وهويته بعد الحادث لا من قبل الجهة الموكلة ولا من قبل العمال اللي بشتغلوا بالفيلا”.

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